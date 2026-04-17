Переправа между Самарой и Рождествено приостановлена из-за подъема уровня воды

Работа грузопассажирской переправы «Самара – Рождествено» приостановлена из-за резкого подъема уровня воды в Волге. Об этом сообщает региональный минтранс.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Этот фактор в сочетании с сильным течением создает угрозу для безопасной погрузки и выгрузки парома "Окский-35" из-за подтопления въездных аппарелей дебаркадеров»,— говорится в сообщении.

Министр транспорта Самарской области Артур Абдрашитов отметил, что переправа между Самарой и Рождествено возобновит работу, когда позволят условия.

Георгий Портнов