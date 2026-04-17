Пулково перешло на обслуживание рейсов по согласованию

Воздушная гавань Санкт-Петербурга осуществляет прием и отправку рейсов в режиме «по согласованию» с уполномоченными органами. Ограничения на использование воздушного пространства в районе авиагавани введены для обеспечения безопасности полетов, возможны корректировки расписания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пассажирам рекомендовано уточнять статус рейсов у представителей авиакомпаний

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Пассажирам рекомендовано уточнять статус рейсов у представителей авиакомпаний

«Уважаемые пассажиры! Просим внимательно следить за аудиосообщениями в терминале. Начинаем подготовку к обслуживанию рейсов по согласованию с соответствующими органами»,— говорится в сообщении, опубликованном в официальном канале MAX аэропорта Пулково.

Режим работы «по согласованию» предполагает, что решения о приеме и выпуске воздушных судов принимаются в оперативном порядке после одобрения компетентных ведомств.

Конторщиков Кирилл