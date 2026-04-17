Устроивший стрельбу в оренбургских полицейских остается на свободе

Силовики продолжают поиск Сергея Басалаева, расстрелявшего в Оренбуржье полицейских, один из которых погиб, а трое пострадали. Об этом сообщает региональное УМВД.

«Подозреваемый передвигался на автомобиле "ГАЗон" грузовой с белой кабиной, возможный г/н "-851-" 102 регион <…> может быть вооружен автоматическим огнестрельным оружием»,— говорится в сообщении.

Всех, кто обнаружит злоумышленника или получит информацию о нем, просят срочно сообщить в дежурную часть УМВД России по Оренбургской области по телефонам: 8(3532) 79-02-01, 79-02-03, «02», «112».

В четверг, 16 апреля, в поселке Аккермановка полицейские пытались задержать Сергея Басалаева, который находится в федеральном розыске. Он оказал сопротивление, открыл стрельбу из огнестрельного оружия и скрылся. В результате один полицейский погиб, трое получили ранения. Пострадавшие госпитализированы.

Георгий Портнов