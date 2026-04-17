В Перми будут судить экс-полицейского, скрывшегося с места смертельного ДТП

В СУ СКР по Пермскому краю окончено расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника МВД 1983 года рождения. Как сообщает пресс-служба управления, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 6 ст. 264 УК РФ «нарушение правил дорожного движения, повлекшем смерть двух лиц, совершенном лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряженном с оставлением места его совершения).

По данным следствия, ночью 26 октября 2025 фигурант, управляя автомобилем Toyota RAV4, на дороге «Новые Ляды - Сылва» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2114. В результате ДТП водитель и пассажир отечественного автомобиля скончались на месте происшествия. Еще два пассажира получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. После ДТП будущий обвиняемый с места происшествия скрылся.

«Спустя непродолжительное время он был задержан следователями СК России и сотрудниками полиции. У мужчины было установлено состояние алкогольного опьянения. В настоящее время обвиняемый содержится под стражей. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщает СУ СКР.