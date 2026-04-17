В Оренбуржье вступил в силу приговор криминальному авторитету Рашиду Хачатряну

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения жалобу защиты на приговор Рашиду Хачатряну, осужденному по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ). Апелляционная инстанция согласилась с доводами прокурора, признав решение нижестоящего суда законным и обоснованным. Приговор криминальному авторитету вступил в силу. Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Согласно материалам дела, с апреля по август 2019 года Хачатрян занимал высшее положение в преступной иерархии и распространял свое влияние в Оренбургской области и Татарстане. В частности, фигурант дела лично участвовал во встречах с другими лидерами преступного мира, организовал и возглавил преступную группу, члены которой занимались вымогательствами и хищениями. Похищенные средства передавались в так называемый «общак» — фонд взаимопомощи преступного сообщества, который контролировал осужденный.

Ранее суд первой инстанции приговорил Хачатряна к 17 с половиной годам исправительной колонии особого режима. Кроме того, он обязан выплатить штраф в размере 300 тыс. руб., а после освобождения в течение одного года ему будет ограничена свобода.

