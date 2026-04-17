ПНППК не будет выплачивать дивиденды за 2025 год

Совет директоров ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за прошлый год. Соответствующее решение принято органом управления предприятием 14 апреля и размещено в открытом доступе. Как следует из документа, за него проголосовали девять членов совета директоров.

ПАО «ПНППК» занимается разработкой и производством датчиков и систем для навигации, стабилизации и ориентации подвижных объектов. В 2024 году предприятие вошло в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

По итогам 2025 года выручка ПНППК составила 18,96 млрд руб. (16,2 млрд руб. в 2024 году). Чистая прибыль общества зафиксирована на уровне 1,77 млрд руб.