Минфин Южной Кореи планирует создать мировой ИИ-хаб на базе международных платформ

Министр финансов Южной Кореи Ку Юн Чхоль заявил, что установка в стране платформ искусственного интеллекта (ИИ) ведет к превращению страны в глобальный центр ИИ-технологий. По его словам, Сеул намерен занять лидирующие позиции в мировой ИИ-экономике после завершения конфликта на Ближнем Востоке.

Как отмечает агентство «Рёнхап», Всемирный банк уже создал ИИ-центр в Южной Корее. По словам Ку Юн Чхоля, аналогичные планы по размещению платформ имеют еще шесть учреждений ООН, а также Азиатский банк развития (АБР) и Межамериканский банк развития. В ближайшее время Сеул направит официальные предложения Международному валютному фонду и Европейскому банку реконструкции и развития.

Министр признал, что Корее сложно конкурировать с США в создании больших языковых моделей. Вместо этого упор будет сделан на «малые» языковые модели и их интеграцию в реальный сектор: судостроение, автопром и бытовую технику.

Корейской промышленности рекомендовано сосредоточиться на производстве специализированных микросхем памяти для ИИ, высокоскоростных чипах для вычислений и инновационных сенсорах, добавил министр.

