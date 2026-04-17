В отношении бывшего вице-мэра Дивногорска возбуждено дело о взятке

ГСУ СК России по Красноярскому краю возбудило уголовное дело о взятке (ч. 6 ст. 290 УК РФ) против бывшего заместителя главы Дивногорска. По данным источников «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах, речь идет о Наталье Фроловой.

Как установило следствие, в период с августа 2022-го по ноябрь 2024 года вице-мэр Дивногорска получила взятку в виде стройматериалов и возведения жилого дома на ее земельном участке общей стоимостью 1,9 млн руб. «За незаконное вознаграждение подозреваемая обеспечивала принятие приемочной комиссией выполненных компанией работ по муниципальным контрактам и своевременный финансовый расчет с подрядчиком»,— отметили в СКР.

По данным краевой прокуратуры, взяткодателем выступил генеральный директор ООО «Мегаполис», который ранее заключил с городом 14 контрактов на благоустройство и разборку строений. «В какой-то момент решил, что можно заработать больше на махинациях, и стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Находясь под следствием, он заключил с прокурором соглашение о сотрудничестве и рассказал, кому и за что платил»,— рассказали в надзорном ведомстве.

Решается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование дела находится на контроле прокуратуры.

Михаил Кичанов