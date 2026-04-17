Суд в Приморье вынес приговор поджигателю по обвинению в теракте

Тихоокеанский флотский военный суд признал 24-летнего жителя города Большой Камень виновным в совершении теракта путем поджога, сообщила региональная прокуратура.

14 декабря 2024 года фигурант по инструкции неустановленного лица изготовил коктейли Молотова и совершил в Большом Камне поджоги офиса Сбербанка и зданий администраций городского округа Большой Камень и Шкотовского муниципального района.

Затем он намеревался поджечь здание военного комиссариата, но не нашел его, и тогда бросил «коктейль Молотова» в служебный автомобиль, принадлежащий МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям». Сумму причиненного ущерба следствие оценило более чем в 4 млн руб.

Поджигатель был задержан в тот же день. Его приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

