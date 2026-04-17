Следующий брифинг представителя МИД России Марии Захаровой пройдет в Ижевске

Официальный представитель МИД России Мария Захарова проведет брифинг в Ижевске. Об этом дипломат сообщила на встрече с журналистами 16 апреля в Москве.

«Следующий брифинг будет выездным. Мы с вами увидимся <…> в Ижевске, столице Удмуртской Республики»,— сказала она.

Госпожа Захарова пригласила «завсегдатаев» подключаться к брифингу онлайн или приезжать очно. Дату встречи она не озвучивала. Обычно брифинги представителя МИД проходят каждую неделю.