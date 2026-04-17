Евростат спрогнозировал сокращение населения ЕС на 11,7% к 2100 году

Европейское бюро статистики ожидает, что в период с 2025 по 2100 годы население ЕС сократится на 53 млн человек (11,7%). Согласно оценкам, до 2029 года численность населения в Евросоюзе вырастет до 453,3 млн человек, после чего постепенно снизится до 398,8 млн к 2100 году.

По прогнозам, до конца столетия доля детей и молодежи в возрасте до 19 лет уменьшится с 20% до 17%, а доля трудоспособного населения в возрасте до 64 лет снизится с 58% до 50%. При этом доля лиц в возрасте 65-79 лет вырастет с 16% до 17%, а доля лиц в возрасте 80 лет и старше, как ожидается, увеличится с 6% до 16%.

В настоящее время демографическая пирамида ЕС демонстрирует общество с высокой ожидаемой продолжительностью жизни, низкой смертностью и низкой рождаемостью. Население преимущественно состоит из людей трудоспособного возраста старше 50 лет.

Влад Никифоров