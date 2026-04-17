В Сибири выявлена ОПГ, обманывавшая родственников погибших участников СВО

Правоохранители Новосибирской и Омской областей пресекли деятельность межрегиональной ОПГ, жертвами которой стали родственники погибших участников спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.

По материалам дела, в марте 2026 года злоумышленники узнали о получении выплат матерью погибшего участника СВО, проживающей в Чановском районе Новосибирской области. Представляясь работниками военных, финансовых и других государственных ведомств и оказывая морально-психологическое давление, они склонили женщину обналичить и передать им 3 млн руб.

После получения денег оперативники задержали одного из участников банды, выполнявшего роль курьера. Впоследствии установлены и задержаны четверо его сообщников — жители Омска в возрасте от 17 до 22 лет.

Отделом полиции возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), наказание по ней — до десяти лет лишения свободы. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия по выявлению иных преступлений, совершенных участниками группировки.

