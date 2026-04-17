Рыболовецкое судно с россиянами арестовали в Намибии

В Намибии из-за трудового конфликта арестовано рыболовецкое судно VENUS-1, на борту которого находятся 13 российских моряков.

Как сообщило российское посольство в стране в Telegram, судно уже полгода стоит в порту Уолфиш-Бей, а экипаж не может сойти на берег из-за отсутствия документов и банкротства компании-владельца Hodago Fishing.

Причиной спора стала двухмесячная задолженность по зарплате, возникшая еще в начале 2026 года. Дипломаты подчеркивают, что занимаются решением проблемы в рамках местного законодательства. Несмотря на юридические сложности, власти Намибии не препятствуют возвращению россиян на родину, а жизни и здоровью экипажа ничего не угрожает.