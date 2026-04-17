Сбежавший из части военнослужащий убил конвоира в Петербурге

Задержанный за самовольное оставление части рядовой ударил ножом одного из конвоиров в Санкт-Петербурге. Как сообщает СКР, нападение произошло вечером 16 апреля, когда военнослужащего везли обратно в часть после задержания в Петрозаводске.

По версии следствия около 20:00 мск подозреваемый смог отвлечь внимание его сопровождающих и ударил своего сослуживца ножом — контрактнику из группы розыска. От полученных травм пострадавший скончался, нападавшему удалось скрыться. Позже его задержали.

В отношении рядового возбудили уголовное дело по статье об убийстве лица в связи с осуществлением им служебной деятельности (п. «б» ч. 2 ст. 105 УК).