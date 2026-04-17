МИД Ирана: Тегеран приветствует прекращение огня в Ливане

Иран приветствует прекращение огня в Ливане, заявил официальный представитель иранского МИД Эсмаил Багаи. По его словам, это решение стало частью более масштабных договоренностей между Ираном и США, достигнутых при посредничестве Пакистана.

Как сообщает агентство IRNA, господин Багаи подчеркнул, что Иран с самого начала переговоров в Исламабаде настаивал на одновременном прекращении огня во всем регионе.

При этом в иранском МИД заявили о необходимости полного вывода израильских войск из южного Ливана и восстановления разрушенной инфраструктуры при поддержке мирового сообщества.

16 апреля прошли первые за 34 года переговоры лидеров Израиля и Ливана — премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и ливанского президента Жозефа Ауна — при посредничестве президента США Дональда Трампа. По итогам встречи американский президент объявил о десятидневном перемирии, оно долно вступить в силу в 0:00 мск.