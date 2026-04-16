В Люберцах возбудили дело после убийства из-за квартиры

В Люберцах возбудили уголовное дело после нападения с ножом в одной из квартир, сообщает подмосковный СКР. По информации ведомства, бывший собственник квартиры напал на новых владельцев, одна женщина погибла.

По информации следствия, после нападения мужчина и женщина попытались укрыться в ближайшем супермаркете, где им вызвали скорую помощь и полицию. Женщина погибла от ранений, мужчине оказывают медицинскую помощь. Подозреваемым стал 54-летний местный житель, он уже задержан.

Дело возбуждено по статьям об убийстве и покушении на убийство двух лиц (ч.1 ст.105 УК, ч.3 ст.30 ч.2 ст.105 УК).

Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, причиной конфликта стала ипотека — бывшие владельцы не смогли выплачивать долг, из-за чего банк продал квартиру другой семье. Новые владельцы неоднократно требовали освободить квартиру.