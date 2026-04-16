Правительство одобрило покупку долей Wintershall и OMV «Согазом» и «Газовыми технологиями»

Правительство России одобрило приобретение АО «Согаз» долей европейских компаний Wintershall и OMV в совместных с «Газпромом» предприятиях по освоению Южно-Русского месторождения за 8,1 млрд руб. Также была одобрена покупка долей этих компаний в разработке ачимовских залежей Уренгойского месторождения предприятием «Газовые технологии» за 7,6 млрд руб., следует из распоряжений кабмина.

Как указывается в документах, продаже АО «Согаз» подлежат доля в 50% в «Севернефтегазпроме» стоимостью 1,8 млрд руб., а также доли в 0,01% в «Газпром ЮРГМ Трейдинг» (3 млрд руб.) и «Газпром ЮРГМ Девелопмент» (3,3 млрд руб.). ООО «Газовые технологии» приобретут долю в 25% в ООО «Ачим Девелопмент» за 2,8 млрд руб., 50% в «Ачимгаз» — за 4,7 млрд руб. и 9% в «Ачим сбыт» — за 110 млн руб.

В декабре 2023 года Владимир Путин подписал указ о принудительной продаже долей немецкой Wintershall и австрийской OMV в совместных с «Газпромом» предприятиях. Хотя европейские компании получат компенсацию, размер которой определяет правительство, эти средства будут заморожены в России на счетах типа С. Как отмечал «Ъ», это был первый случай принудительной продажи активов собственников из недружественных стран.