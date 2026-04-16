Убийство на производстве в Астрахани раскрыто спустя 30 лет

В Астраханской области сотрудники СК и УМВД задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины-охранника в 1995 году (ст. 103 УК РСФСР). Преступление долгое время считалось нераскрытым, сообщили в региональном управлении Следкома.

По данным ведомства, в ночь на 2 мая 1995 года двое фигурантов проникли на территорию судостроительного цеха с целью кражи. Их заметила женщина-охранник. Опасаясь разоблачения, один из мужчин жестоко избил ее, а затем нанес смертельный удар ножом в грудь. Астраханка погибла.

Несмотря на оперативные мероприятия, задержать убийцу тогда не удалось, и дело было приостановлено. Почти 30 лет спустя, благодаря повторному анализу улик и современным судебным экспертизам, следователи вышли на след фигуранта, проживающего в другом регионе. Выяснилось, что второй соучастник умер еще в 2010 году.

Сейчас обвиняемый этапирован в Астраханскую область. Расследование продолжается.

Нина Шевченко