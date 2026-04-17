Dabro, «Студенческий договор», «Сны Миядзаки» и праздничный матч «Рубина»
Куда сходить и что посмотреть в Казани с 17 по 23 апреля
Концерты
Dabro
18 апреля на «Татнефть Арене» пройдет большой концерт группы Dabro. Братья Иван и Михаил Засидкевичи исполнят любимые хиты: «Юность», «На часах ноль-ноль», «Ты знаешь, мам», «Мне не страшно», «Вечерами», «Звук поставим на всю», «Услышит весь район» и другие.
«Сны Миядзаки»
19 апреля в Доме Simple Music на Фабрике Алафузова состоится концерт «Сны Миядзаки». Артисты студии камерной музыки исполнят произведения Дзё Хисаиси из анимационных фильмов Хаяо Миядзаки: «Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Принцесса Мононоке», «Мой сосед Тоторо», «Небесный замок Лапута», «Навсикая из долины ветров» и другие. В программе: Summer, Kiki’s Delivery Service, Path of the Wind, One Summer Day, Howl, Carrying You Laputa, Nausicaa Requiem, The Sixth Station, Legend of Ashitaka, Nausicaa, Totoro.
«Мураками»
19 апреля в клубном ресторане «Максимилианс» состоится концерт группы «Мураками» с программой «Избранное». Сет-лист составлен по выбору поклонников: в него войдут «Гулять», «Олдбой», «Бред», «Нулевой километр», «Наутек», «Везувий», «Одиночество», «Кепочка», «Невозможно» и другие треки.
Radio Tapok
Radio Tapok выступит в Казани с концертом в IT-парке им. Башира Рамеева 20 апреля. В программе — работы на военно-историческую тематику: «Высота 776», «Цусима», «Петропавловск» и другие, а также старые хиты. Зрителей ждет пиротехническое и световое шоу.
Ани Лорак
20 апреля в МВЦ «Казань Экспо» состоится концерт Ани Лорак «Aура». После легендарных программ «Каролина» и «Дива» певица представляет новую эпоху в творчестве: мощные визуальные эффекты, новые аранжировки, эксклюзивные костюмы и песни как часть личной истории.
Uma2rman
22 апреля в МВЦ «Казань Экспо» пройдет концерт группы Uma2rman. Владимир и Сергей Кристовские исполнят главные хиты: «Прасковья», «Проститься», «Ночной дозор» и другие песни.
Постановки
«Студенческий договор»
19 апреля в театре Тинчурина состоится показ музыкальной комедии «Студенческий договор» по пьесе Туфана Миннуллина. Четверо друзей отправляются на заработки, но в дело вмешивается молодость и любовь. Спектакль идет на татарском языке с синхронным переводом на русский язык.
«Ставки сделаны»
С 23 апреля в Молодежном театре на Булаке пройдет лирический детектив, спектакль «Ставки сделаны». По сюжету английская леди приводит в свои роскошные апартаменты бродягу, но ее истинные намерения остаются загадкой.
Спорт
Футбол и звезды татарской эстрады
18 апреля на «Ак Барс Арене» состоится праздничный матч «Рубина» с тольяттинским «Акроном», приуроченный к 68-летию клуба. В 15:00 на сцене у стадиона выступят звезды татарской эстрады: Айдар Галимов, Фирдус Тямаев и Альфина Азгамова. Обещают, что зрителей ждут розыгрыши призов и другие активности.
Баскетбол
22 апреля в Баскет-холле УНИКС встретится с «Пари Нижний Новгород» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. В предыдущей игре 24 января казанцы одержали победу над нижегородским клубом со счетом 119:76.