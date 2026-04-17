Москва нагуляла лишние метры

Рентный доход от долгосрочной сдачи квартир в Москве за год снизился с 5,8% до 5% в год. Из-за роста объема предложения на 25% арендные ставки перестали расти, в то время как бюджет покупки жилья приблизился к 15 млн руб. Больше зарабатывать позволяют лоты в домах, сданных после 2016 года. Минимальной остается доходность квартир в «хрущевках» и постсоветских комплексах.

Средняя доходность долгосрочной аренды квартир в Москве в апреле 2026 года составила 5% годовых, подсчитали в ЦИАН. Год к году значение сократилось на 0,8 процентного пункта (п. п.). Снижение доходности от сдачи в долгосрочную аренду квартир также фиксируют в Est-a-Tet.

Руководитель группы инвестиционного анализа Accent Capital Игорь Талалов говорит, что доходность от долгосрочной аренды квартир в Москве за год снизилась с 7% до 5%.

Доходность от сдачи рассчитывается как соотношение средней ставки аренды и бюджета покупки. Снижение показателя объясняет стабилизацией цен. Замдиректора управления аренды квартир компании «Инком-Недвижимость» Оксана Полякова говорит, что средние ставки на рынке долгосрочной аренды массового жилья за последний год не поменялись. Снять студию в Старой Москве можно за 46–57 тыс. руб. в месяц, однокомнатную квартиру — за 52–66 тыс. руб.

В некоторых районах, по словам директора департамента вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлии Дымовой, в условиях ограниченного спроса наблюдается затоваривание. Это создает дополнительное давление на стоимость аренды. Оксана Полякова говорит, что с начала года объем предложения в Москве вырос на 25%, в то время как спрос ниже прошлогоднего. Конкуренция между собственниками обостряется, поясняет она.

Средний бюджет покупки квартиры на вторичном рынке за год вырос на 3%, достигнув 14,9 млн руб., говорит Оксана Полякова. Дополнительно на доходность арендного бизнеса на рынке жилья, по ее словам, давит рост стоимости коммунальных услуг, ремонта и проч. Отказаться от вложений в улучшение внешнего вида квартир собственники в условиях растущей конкуренции часто не могут. Оксана Полякова говорит, что сейчас примерно 50% владельцев жилья готовы вложить в его обновление 2–4-месячные стоимости аренды. Раньше на рынке в условиях дефицита предложения такой сценарий, по ее словам, был не распространен.

Наиболее высокую доходность, по данным ЦИАН, сейчас показывают квартиры, расположенные в домах, сданных после 2016 года. На них можно зарабатывать 5,5% годовых.

За год значение, впрочем, сократилось на 0,7 п. п. На втором месте — кирпичные «брежневки», которые позволяют зарабатывать 5,2% годовых, снижение за год также составило 0,7 п. п. Доходность квартир в дореволюционных домах опустилась сразу на 1,2 п. п. за год, до 4,7%. Наименее выгодными остается сдача жилья в «хрущевках» — 4,3% годовых, а также постсоветских монолитных и кирпичных домах — 4,3%. Год к году эти значения снизились на 1 п. п. и 0,8 п. п. соответственно.

Покупка жилья для сдачи в аренду — традиционный инструмент частных инвесторов, говорит Игорь Талалов. На такие сделки, по его мнению, обычно приходится 7–10% от общего объема продаж жилья. Но широкой популярностью этот инструмент сейчас не пользуется. Доходность от сдачи жилья в аренду в последнее время ниже, чем у банковского вклада, отмечает ведущий аналитик ЦИАН Елена Бобровская. Вместе с тем покупка жилья для сдачи в аренду, по ее словам, позволяет сохранить средства в предсказуемом активе.

Юлия Дымова обращает внимание, что жилье покупатели сейчас редко рассматривают именно с точки зрения получения рентного дохода. Чаще такие сделки направлены на решение отложенных задач. Например, квартиры покупают для растущих детей и собственного проживания в будущем. Господин Талалов отмечает, что рассчитывающие на более высокую доходность инвесторы сейчас чаще выбирают помещения стрит-ритейла или небольшие площади в строящихся бизнес-центрах.

Александра Мерцалова