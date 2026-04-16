Заксобрание Ульяновской области определило треть членов Общественной палаты региона

В минувшую среду на пленарном заседании заксобрания Ульяновской области депутаты рейтинговым голосованием отобрали 20 членов нового состава Общественной палаты региона. Об этом в четверг Общественная палата сообщила на своем официальном сайте.

Всего, по словам главы парламентского комитета по госстроительству, МСУ и развитию гражданского общества Алексея Кошаева, было подано 34 пакета документов — представлений от некоммерческих и региональных общественных организаций. В число 20 утвержденных членов палаты вошли те, кто набрал наибольшее количество голосов депутатов. В новом составе из 20 утвержденных членов восемь человек — из действующего состава палаты. Из новых членов наиболее известны экс-министр природных ресурсов и экологии Гульнара Рахматулина (ныне — руководитель регионального отделения Российского экологического общества) и Алсу Садретдинова, в прошлом — заммэра Ульяновска, депутат регионального заксобрания, министр строительства, руководитель Корпорации развития строительства и инфраструктурных проектов «Дом.73».

Всего в состав Общественной палаты Ульяновской области войдут 60 человек, двадцать из них направляет губернатор региона (по представлению структурных подразделений общероссийских и межрегиональных общественных объединений), двадцать — Законодательное Собрание Ульяновской области (по представлению некоммерческих организаций, в том числе региональных общественных объединений) и еще двадцать будут отобраны ранее избранными членами Общественной палаты из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями.

Андрей Васильев, Ульяновск