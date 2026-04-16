Юрист отказался от роли «решалы»

В Нижнем Новгороде начали судить юриста Александра Куфлина. По версии следствия, в 2016 и 2018 годах он, представляясь сотрудником Генпрокуратуры РФ, пытался получить миллионы рублей от Мураза Авдояна и Тимофея Шишкина, обещая решить их проблемы с силовиками. Впоследствии оба были осуждены за мошенничество и незаконную банковскую деятельность. Также Александр Куфлин обвинен в попытке обмануть нижегородского коммерсанта Эдуарда Фиякселя, проигравшего спор по векселю. Подсудимый назвал уголовное дело сфабрикованным и построенным на оговоре заинтересованных лиц. По его словам, следствие не привело никакой конкретики, описывающей вмененные ему покушения на мошенничество. Прокурор отказался комментировать претензии подсудимого.

Мать арестованного Александра Куфлина надевает ему респиратор

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Мать арестованного Александра Куфлина надевает ему респиратор

Нижегородский райсуд начал рассматривать уголовное дело в отношении заместителя директора по правовым вопросам ООО «Янок-Инвест» Александра Куфлина, который начинал свою карьеру следователем прокуратуры, затем ушел в бизнес, а в 2016 году пытался избраться в депутаты областного заксобрания от Партии Роста. Арестованный в апреле прошлого года нижегородец был обвинен в трех покушениях на мошенничество.

Следствие полагает, что в 2016 году Александр Куфлин, представляясь сотрудником Генеральной прокуратуры, встречался с Муразом Авдояном, обещая решить его проблему. Тот также выдвигался на выборы кандидатом от Партии Роста, и в отношении него велась доследственная проверка.

По данным обвинения, зная о проверке, Александр Куфлин предложил соратнику по партии за 17 млн руб. повлиять на то, чтобы уголовное дело не возбуждалось, хотя никак повлиять на работу следственных органов он не мог. Однако Мураза Авдояна, позже сменившего фамилию на Максимов, обвинили в мошенничестве. Как писал «Ъ-Приволжье», в 2018 году его осудили на восемь лет лишения свободы за мошенничество.

Поэтому, как считает обвинение, Александр Куфлин «по независящим от него обстоятельствам не довел до конца свой преступный умысел» на хищение денег.

Также, согласно обвинительному заключению, он пытался обмануть предпринимателя Тимофея Шишкина, прося у него 6 млн руб.

За эти деньги Александр Куфлин якобы обещал посодействовать в том, чтобы со счетов предпринимателя был снят арест, а его самого избавили от обвинения по ст. 210 УК РФ об участии в организованном преступном сообществе. Однако в 2019 году Тимофей Шишкин по этой статье был осужден на 13 лет как член группировки, обналичившей миллиарды рублей. Таким образом, у Александра Куфлина, как считает следствие, опять ничего не вышло.

Третьим эпизодом ему инкриминировали попытку смошенничать в отношении предпринимателя Эдуарда Фиякселя, который судился с застройщиком Валерием Англичаниновым по договору о купле-продаже векселя на 96 млн руб. На Фиякселя в 2018 году вышел некий посредник, предложивший за 8 млн руб. помочь решить в его пользу спор в Нижегородском райсуде. Однако предприниматель суд проиграл, и с него взыскали сумму долга по векселю. Чтобы помочь пересмотреть это решение в областном суде, «решальщик» попросил уже 15 млн руб. Коммерсант обратился в нижегородское УФСБ и при контролируемой передаче части денег был задержан некий Антон Любчанский.

Он признал свою вину и в 2019 году был осужден за покушение на мошенничество. По досудебному соглашению с прокурором «решальщик» дал показания о причастности к этой схеме Александра Куфлина, который якобы намеревался замаскировать готовящееся мошенничество путем заключения договора на оказание юридических услуг.

Обвиняемый Александр Куфлин вину не признал, сказав, что не совершал ничего из предъявленных ему деяний.

Он рассказал, что вместо оглашенных трех покушений на мошенничество ему в декабре 2025 года окончательно предъявили только два, а третьим эпизодом было покушение на кражу. То есть он был привлечен по несколько другому обвинению, чем то, которое ему зачитали в суде.

«По эпизодам Авдояна и Шишкина в обвинении не указано, где, когда и каким способом якобы должно было состояться хищение. Не указано, какие именно действия, направленные на хищение, я якобы совершил. Мне непонятно, в чем заключается событие и состав покушений на мошенничество, в чем они выразились. По эпизоду Фиякселя мне непонятно, почему я привлечен за действия, совершенные исключительно Любчанским. От такого обвинения невозможно защищаться, уголовный закон применен неправильно и произвольно»,— сообщил Александр Куфлин.

Он также заявил, что его дело было сфабриковано и основано оно «на оговоре лиц», в уголовном преследовании которых он лично участвовал (был свидетелем по уголовному делу Мураза Авдояна). Защита также заявила, что обвинение составлено предельно неконкретно и предложила прокурору предметно разъяснить время, место преступлений и действия подсудимого.

Гособвинитель Станислав Стравинскас ничего комментировать не стал.

«Все действия русским языком изложены в обвинении. Все технические неточности предъявленного обвинения относятся к предмету где-то процессуальных нарушений, где-то технических ошибок, о которых мы, наверное, будем говорить позднее.

Излагать дополнительно я ничего не собираюсь, закон меня на это не уполномочивает»,— ответил он. Судебное заседание по делу Куфлина было отложено на следующую неделю.

Роман Кряжев