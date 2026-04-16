Фантазии без популизма

«Единая Россия» (ЕР) получила уже свыше 240 тыс. предложений в свою «народную программу». Такие данные привели 16 апреля на заседании экспертного совета при председателе партии ее лидер Дмитрий Медведев и секретарь генсовета Владимир Якушев. Экспертов, приглашенных для анализа и проработки поступивших предложений, господин Медведев предостерег от популизма, но одновременно призвал «фантазировать в пределах разумного».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Сбор предложений граждан наряду с ревизией достигнутых за пятилетку результатов единороссы проводят в рамках единой отчетной кампании. Ее половина фактически позади, сообщил Дмитрий Медведев: ЕР провела 43 региональных и 3 окружных форума. Четвертый, запланированный в Ставрополе, не состоялся, поскольку «волонтерские и организационные ресурсы» партии были направлены на помощь пострадавшим при наводнении на Северном Кавказе, напомнил председатель ЕР: «Но мы договорились, что проведем его».

Дистанционным способом граждане прислали в «народную программу» порядка 130 тыс. инициатив, сообщил господин Медведев.

Наибольшая их часть (44 тыс.) относится к блоку «обустройство самой большой страны в мире», который объединяет темы медицины, образования, ЖКХ, доступной среды и пр.

Остальные предложения распределились по блокам «производительность труда и кадры» (30 тыс.), «культурно-ценностный вызов» (24 тыс.), «демографический вызов» (23 тыс.) и «оборонно-технологический вызов» (12 тыс.).

Еще порядка 100 тыс. обращений единороссы собрали в офлайн-режиме, сообщил Владимир Якушев: «То есть в целом мы можем констатировать, что более 240 тыс. обращений находятся в работе партии». Параллельно итоги подводят на местах, поскольку программа 2021 года была «расшита» по регионам и населенным пунктам, добавил секретарь генсовета.

Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров рассказал, что при оценке будущих положений программы его вуз опирается на мнение представителей научного сообщества и органов власти, а экспертизу проводит по критериям реализуемости, социальной значимости, соответствия государственным приоритетам и запросам граждан. Дмитрий Медведев, в свою очередь, призвал экспертов избегать популизма и отсекать «невыполнимые хотелки», однако заметил, что от них ждут в том числе и предложений, которые «не вполне стыкуются с адаптированным вариантом развития событий».

«Надо и фантазировать иногда. В пределах разумного, конечно»,— напутствовал он присутствующих.

Контуры будущего документа, судя по выступлениям участников заседания, у экспертного совета уже вырисовываются. Например, ключевыми направлениями технологического раздела, по словам гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Баканова, станут не только космос, но и робототехника, беспилотники, новые материалы и новая энергетика. В сфере строительства эксперты уже готовы предложить внедрять новые механизмы улучшения жилищных условий: в частности, развивать некоммерческое арендное жилье, систему жилкооперативов и гарантии для переселенцев по программам комплексного развития территорий, перечислила президент фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева.

В части малого и среднего предпринимательства, доложил глава «Опоры России» Александр Калинин, актуальными выглядят возвращение финансовой поддержки сектора на уровень до 2025 года (с 55 до 75 млрд руб. в год), прогрессивная система НДС (с 1% для бизнеса с оборотом до 15 млн руб.), проработка нового образовательного стандарта «предпринимательство» и создание нового партийного проекта «Повышение производительности труда». Наконец, предложения по поддержке участников СВО и их семей делятся на три группы: занятость ветеранов, жилье и воспитание подрастающего поколения, сообщил Герой России журналист Евгений Поддубный. В частности, речь идет о создании учебной программы «Время мастеров» для переподготовки ветеранов, а также о всероссийском стандарте при строительстве и ремонте жилья, предоставляемого гражданам с ограниченными возможностями здоровья.

Этих и других экспертов Дмитрий Медведев попросил не пожалеть времени и прочитать получившийся документ. «Сказать, что вот это, например, изложено не очень точно, а вот это — непонятным языком»,— пояснил задачу председатель партии, добавив, что программа будет «не просто манифестом, но и руководством к действию». «Народную программу» на ближайшие пять лет ЕР представит на втором этапе предвыборного съезда партии в августе.

Григорий Лейба