Балтика застряла во льдах

В январе — марте 2026 года объем перевалки контейнеров в Балтийском бассейне сократился на 11,6% год к году, до 407 тыс. TEU, стало известно из отчета об операционных результатах АО «Глобал Портс Инвестментс» (входит в ГК «Дело») за указанный период. В целом российский рынок морской перевалки контейнеров сократился на 3,9%, до 1,322 млн TEU, динамика по бассейнам при этом была неравномерной. По словам экспертов, на нее повлияла холодная зима 2025–2026 годов, из-за чего многие рейсы были переориентированы с Балтийского бассейна на порты Дальнего Востока. После окончания зимней навигации ситуация на Балтике выправляется.

Балтийский бассейн в течение первых двух месяцев года столкнулся с тяжелой ледовой обстановкой, что привело к задержке поставок и определило предпочтения клиентов в пользу других бассейнов и альтернативных видов транспорта, говорится в отчете «Глобал Портс». Морская перевалка в Дальневосточном бассейне за первые три месяца года выросла на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 587 тыс. TEU, в том числе за счет перетока спроса с Балтики. К концу квартала спрос на Дальнем Востоке начал усиливаться из-за нестабильности глобальных морских логистических цепочек.

Совокупный морской контейнерооборот терминалов «Глобал Портс» снизился в январе-марте на 15,2%. При этом дальневосточный терминал холдинга существенно опередил рынок в регионе и зафиксировал рост оборота контейнеров на 17,7%. В Балтийском бассейне на фоне тяжелой ледовой обстановки и вынужденного временного перетока грузов на более доступные терминалы и виды транспорта, контейнерный оборот холдинга сократился на 29,2%.

На фоне отказа компании от перевалки угля в пользу более маржинальных видов груза (в частности, удобрений) совокупный грузооборот неконтейнерных грузов уменьшился в первом квартале на 20,4% и составил 1,4 млн тонн. При этом объем перевалки удобрений в Балтийском бассейне также оказался под давлением из-за неблагоприятной ледовой обстановки и снизился на 7,3%, не скрывают в компании.

«В связи с нестабильностью глобальных морских логистических цепочек менеджмент компании ожидает, что в течение ближайших месяцев сохранится высокий спрос на контейнерную перевалку в Дальневосточном бассейне и умеренный спрос — на Северо-Западе»,— сделан вывод в отчете «Глобал Портс».

Руководитель отдела аналитики ИАА «ПортНьюс» Виталий Чернов напоминает, что после падения в 2022 году контейнерооборот через Балтику восстанавливался за счет перегруженности Восточного железнодорожного полигона. «Однако в последний год мы наблюдаем тенденцию на разгрузку Восточного полигона (в том числе по причине снижения экспорта угля из Кузбасса), соответственно, "демпфирующая" роль контейнерных терминалов Балтики стала снижаться»,— объясняет причины отрицательной динамики в Балтийском бассейне аналитик.

Он также отмечает, что глубины в Санкт-Петербурге все-таки не рассчитаны на прием крупных контейнеровозов, так как ранее контейнерные терминалы порта работали с небольшими фидерными судами.

На ситуацию на рынке накладываются и геополитические факторы, продолжает господин Чернов: проходить Ла-Манш и Балтийское море становится все опаснее из-за недружественной политики европейских государств, кроме того, на Балтике проводится тщательный досмотр подводной части судов из-за высокого риска диверсионно-террористических актов, что повышает расходы судовладельцев и время простоя. Влияние оказывают и удары по инфраструктуре портов.

«Конечно, все это снижает привлекательность логистики через порты Балтики,— констатирует эксперт «ПортНьюс».— Поэтому мне представляется, что Дальний Восток в части контейнеров будет становиться все более привлекательным местом для их перевалки».

Алексей Парилов, генеральный директор морской контейнерной линии «Аврора Лайн», тоже подтверждает, что в первом квартале 2026 года было два ярких события, повлиявших на ситуацию на рынке перевозок Северо-Запада. Первое — ледовая обстановка на Балтике и в Финском заливе, второе — конфликт на Ближнем Востоке. По словам участника рынка, в феврале — марте 2026 года на Северо-Западе сложились наиболее сложные ледовые условия за последние годы. И хотя ситуация не дошла до закрытия порта Санкт-Петербург для судов безледового класса, многие суда простаивали в ожидании разрешения на проход в течение нескольких дней. Конфликт на Ближнем Востоке затронул глобальное судоходство в целом и на Северо-Западе в частности, продолжает господин Парилов. Вследствие него значительно выросли цены на судовое топливо, являющееся одним из основных расходов судоходной компании. До стабилизации ситуации часть грузоотправителей и грузополучателей приоритизируют Дальний Восток.

«Интенсивность кризиса вокруг Ирана будет влиять на развитие ситуации и во втором квартале. На Дальнем Востоке грузооборот действительно может стать больше. Но, как и в прошлые подобные всплески, рост будет упираться в способность портов и железной дороги «переварить» повышенные объемы»,— дает прогноз гендиректор «Аврора Лайн».

Он добавляет, что традиционно весна и лето - не самый активный период по грузообороту. А результаты года в целом можно будет оценивать по итогам осени.

Господин Чернов обращает внимание, что основное снижение контейнерного рынка в прошлом году произошло по причине сокращения ввоза новых автомобилей в Россию из Китая. «В этом году эта тенденция продолжится: высокие ставки утилизационного сбора снижают привлекательность прямых поставок автомобилей из-за границы. С другой стороны, это приводит к локализации производств и соответственно, к росту ввоза автокомплектующих (также в контейнерах),— обозначает дальнейшие перспективы аналитик.— Кроме этого, контейнерный рынок очень чувствителен к курсу рубля, который я прогнозировать не возьмусь. Если произойдет заметная и устойчивая девальвация, то импортный контейнеропоток будет падать».

В марте с улучшением погодных условий ситуация в Балтийском бассейне нормализовалась, делятся наблюдениями эксперты и игроки рынка. Грузооборот на терминалах «Глобал Портс» на Северо-Западе за этот месяц вырос на 8% относительно марта 2025 года.

Александра Тен