На крыше хлебозавода №6 в Екатеринбурге появился арт-объект ко Дню космонавтики

В Екатеринбурге ко Дню космонавтики на крыше креативно-производственного кластера «Хлебозавод №6» появился стрит-арт-проект «Мы все экипаж одного корабля». Как сообщили в пресс-службе кластера, в основу проекта легла фраза Антуана де Сент-Экзюпери.

Фото: Креативный кластер «Хлебозавод №6» Фото: Креативный кластер «Хлебозавод №6»

Надпись площадью около 250 кв. м. размещена на крыше и считывается исключительно с высоты: ее видно из иллюминаторов пролетающих самолетов, на аэрофотосъемке и спутниковых снимках. «Благодаря такому ракурсу работа существует не просто как локальный объект на территории завода, но и как заметное художественное высказывание в масштабе всего города»,— добавили в пресс-службе кластера.

Проект реализован студией «НА ГОРЕ», самим кластером «Хлебозавод №6», компанией «Фудфейс.ру» и образовательным центром «Молодежное бюро “5 этаж”». По замыслу авторов, объект должен напомнить горожанам о том, что «по-настоящему большие изменения возможны лишь там, где люди умеют действовать сообща».

Ранее в Екатеринбурге прошла презентация креативного кластера «Хлебозавод №6», созданного на месте бывшего производства. Сейчас в кластере уже несколько десятков резидентов, включая «Фудфейс.ру», которые занимают большинство имеющихся площадей.

Полина Бабинцева