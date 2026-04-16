Bosch сообщил о первом годовом убытке с 2009 года

Германская корпорация Bosch объявила о первом со времени финансового кризиса годовом убытке, сообщает Bild со ссылкой на главного финансового директора концерна Маркуса Форшнера.

Чистый убыток крупнейшего мирового производителя автокомплектующих составил €400 млн (примерно $470 млн) против прибыли в €1,3 млрд годом ранее. По словам господина Форшнера, такой результат стал следствием увеличения расходов, связанных со значительными сокращениями рабочей силы и введением в прошлом году американских экспортных тарифов.

Расходы на сокращение рабочей силы концерн оценил в €2,7 млрд. Курс на увольнения был взят в прошлом году в ответ на ухудшение экономической ситуации в мире. По данным компании, к концу 2025 года на предприятиях группы по всему миру работали 412 774 человека — это на 5085 меньше, чем в начале года. В ближайшие несколько лет концерн намерен сократить в общей сложности 22 тыс. рабочих мест.

В 2026 году, по словам топ-менеджера, концерн рассчитывает на рост продаж на 2–5% в 2026 году и рост операционной прибыли на 4–6%.

Николай Зубов