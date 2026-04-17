В Москве в шестой раз пройдет ярмарка «Светлица»: 25–26 апреля в Музее-усадьбе Муравьевых-Апостолов состоится мероприятие, которое объединит всех, кто интересуется темой культурного наследия. В событии примут участие более 60 локальных брендов, среди них — Levadnaja Details, «Мастерская Бахаря», LOM, «Коко.кокошник», «Кузьминская игрушка», «Рожь текстиль», «Мария Барковская» и другие. На маркете можно будет приобрести керамику, предметы одежды и интерьера, украшения, планируются лекции о развитии моды, народных промыслах и архитектурных традициях. Ключевым событием станет аукцион в поддержку культурного наследия села Парское Ивановской области.

