КПРФ внесла в Госдуму законопроект о цифровых правах граждан

Депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект о закреплении права граждан на доступ к интернету. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты.

Согласно документу, цель проекта — обеспечить граждан правами в цифровом пространстве, включая право на доступ к сети интернет, свободу выражения мнений в цифровой среде, защиту персональных данных и право на анонимность. Механизмы защиты цифровых прав предлагается передать Уполномоченному по правам человека. Профильное ведомство должно ежегодно публиковать доклад о состоянии цифровых прав граждан.

Проект предлагает ограничить возможности блокировок доступа к интернету исключительно решением суда либо наличием подтвержденной кибератаки на объекты критической информационной инфраструктуры. В последнем случае ограничения могут распространяться только на атакованные ресурсы и не могут превышать 48 часов.

Кроме того, коммунисты предлагают запретить использовать технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) для мониторинга содержания переписок без судебного решения. Установка технических средств для оперативно-розыскных мероприятий допускается также только по решению суда либо в отдельных случаях — с уведомлением Уполномоченного по правам человека в течение 24 часов и последующей судебной оценкой решения в течение 72 часов.

Источник «Ведомостей» в Госдуме оценивал шансы на прохождение инициативы КПРФ как крайне низкие. Он связывал ее с предвыборной борьбой оппозиционных партий за избирателя, недовольного цифровыми ограничениями.