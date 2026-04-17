Нелегкие проблемы с легкими

Исследование Всероссийского союза пациентов (ВСП) выявило множество проблем, с которыми сталкиваются граждане с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). По официальным данным, этим заболеванием страдают около 800 тыс. человек в России. Опрос показал, что многие пациенты слишком поздно узнают о диагнозе, не имеют доступа к бесплатному лечению и не получают своевременного направления к пульмонологам. Эксперты говорят и о недостаточной диагностике болезни, в результате реальное число россиян с ХОБЛ может достигать 10 млн. ВСП предлагает комплекс мер, включая скрининг пациентов в группах риска, ведение реестра больных и усиление диспансерного наблюдения — все это обойдется государству почти в 13 млрд руб. в год.

Всероссийский союз пациентов совместно с аналитическим центром «Социальная механика» провел опрос пациентов старше 18 лет с хронической обструктивной болезнью легких из 72 субъектов РФ. Исследование, с результатами которого ознакомился “Ъ”, прошло в марте 2026 года.

В ходе опроса выявлен ряд серьезных проблем, с которыми сталкиваются пациенты в повседневной жизни. Почти две трети респондентов получили диагноз спустя год и более после появления первых симптомов, и только у 9,3% болезнь выявлена на профилактических осмотрах. 38,7% опрошенных не направлялись к пульмонологу, 50% пациентов без инвалидности не получают необходимых лекарств.

ХОБЛ — прогрессирующее заболевание дыхательных путей, характеризующееся необратимым сужением бронхов и нарушением газообмена. Болезнь вызывает хронический кашель и одышку, часто приводя к инвалидности. В России, по данным ЦНИИОИЗ Минздрава, зарегистрировано более 800 тыс. случаев ХОБЛ. Зарегистрированная распространенность болезни в 2004–2023 годах выросла с 402,5 до 559,1 на 100 тыс. населения. В России в 2023 году от ХОБЛ умерли 33,1 тыс. человек. Это почти половина смертей от болезней органов дыхания и больше, чем, например, от рака желудка, поджелудочной железы, молочной железы, туберкулеза или ВИЧ.

Почти четверть получающих льготные препараты сталкивается с отказами из-за отсутствия лекарств в аптеке, говорится в исследовании. Льготы, поясняют в ВСП, привязаны к тяжелой стадии и инвалидности, но лишь 2,5% всех инвалидов в России — по болезням органов дыхания. Специальных программ льготного лекарственного обеспечения для пациентов с ХОБЛ нет, в отличие от пациентов с астмой и туберкулезом, обращает внимание союз.

Исследование также показало, что свыше 40% пациентов с хронической обструктивной болезнью легких вынуждены доплачивать за медицинские услуги.

Треть опрошенных заявили, что оценивают финансовую нагрузку на свой бюджет из-за необходимых трат на лекарства как критическую (на препараты уходит более 50% дохода) и высокую (30–50%).

Обозначенные ВСП проблемы косвенно признает и главный внештатный специалист-пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев. ХОБЛ, отмечает он,— это один из самых показательных примеров того, «как мы недооцениваем масштаб проблемы».

«С точки зрения эпидемиологических расчетов на ХОБЛ приходится порядка 7% взрослого населения, то есть около 10 млн человек. А официальная статистика говорит примерно о 800 тыс. Огромный разрыв, который говорит о том, что заболевание недодиагностируется»,— говорит Сергей Авдеев. Проблема, отмечает он, состоит и в том, что врачи часто не видят ХОБЛ как причину смерти: болезнь «маскируется» под другие диагнозы (например, под сердечную недостаточность), теряясь в статистике.

Ключевая задача, по мнению Сергея Авдеева,— это ранняя диагностика и раннее начало терапии.

Заболеваемость ХОБЛ, подчеркивает эксперт, напрямую связана с самыми распространенными факторами риска — прежде всего с курением табака.

Сопредседатель ВСП Ян Власов подтверждает: государственная система помощи при ХОБЛ неэффективна, так как сосредоточена на устранении последствий, а не на их предотвращении. Необходимо, по его мнению, развивать скрининг в группах риска, расширять использование спирометрии (основной метод диагностики болезни через оценку вентиляционной способности легких), усиливать диспансерное наблюдение, формировать федеральные регистры пациентов.

Стоимость реализации комплекса мер, по подсчетам ВСП, составляет порядка 12,6 млрд руб. в год, что в десятки раз меньше текущего экономического ущерба от ХОБЛ, который оценивается в 378,9 млрд руб. ежегодно. Сергей Авдеев обращает внимание, что данная болезнь не узкая проблема пульмонологии, а системная, влияющая на общую смертность и на экономику страны в целом. “Ъ” направил запрос в Минздрав, однако на момент публикации ответа не получил.

Наталья Костарнова