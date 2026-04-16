Медведев предложил давать бойцам СВО жилье в новых регионах
У ветеранов боевых действий на Украине должна быть возможность получить жилье в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев во время выступления на экспертном совете «Единой России» по подготовке народной программы.
Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ
Господин Медведев отметил, что для реализации этой меры необходимо использовать разные механизмы, в том числе льготные программы по покупке жилья в сельской местности. «Включая, кстати, и наши так называемые новые территории, точнее — вернувшиеся в родную страну... И я знаю, многие участники СВО это готовы делать, даже несмотря на то, что они, например, не происходят непосредственно оттуда, но они эту землю защищали и защищают»,— сказал зампред Совбеза (цитата по ТАСС).
Участники СВО имеют право на льготную ставку по ипотеке, специальные жилищные сертификаты, первоочередное получение выплат на жилье для молодых семей (30–35% стоимости) и компенсацию аренды. Если у бойца есть звание Героя России, ордена России или статус ветерана боевых действий, он может бесплатно получить земельный участок. Льгота не действует для бойцов из городов федерального значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь).