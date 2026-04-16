За первые два месяца этого года продажи экспресс-гарантий среднему и малому бизнесу в ВТБ выросли на 80% по количеству и на 33% — по объему. Драйверами роста стали активное участие СМБ в госзаказе, цифровизация услуг и стремление бизнеса оптимизировать издержки. С учетом высокой востребованности продукта ВТБ первым среди российских банков запустил оформление экспресс-гарантий в мобильном приложении. Оформление экспресс-гарантии стало доступно в мобильном приложении Бизнес Платформы ВТБ на Android и IOS. Клиенты могут со своего смартфона отправить заявку, отслеживать ее статус и получить электронную гарантию.

Крупный российский производитель электроники «Элемент» показал убыток в 2,3 млрд руб. против прибыли в 8 млрд руб. годом ранее. Это следует из финансовой отчетности компании. Ухудшение финансовых результатов связывают с существенным снижением спроса со стороны промышленных предприятий, главных заказчиков такой продукции.

Товарный знак популярного в прошлом интернет-магазина электроники «Плеер.ру» будет выставлен на аукцион за 28 млн руб., сообщает Shopper’s. Торги пройдут по процедуре банкротства основателя «Плеер.ру» Алексея Конышева. Он признан несостоятельным по собственному заявлению год назад. Магазин закрылся в сентябре 2024 г.