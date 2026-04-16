Суд запретил ростовскому предприятию вывозить зерно без карантинных сертификатов

В Ростовской области суд удовлетворил иск регионального управления Россельхознадзора к предприятию, нарушавшему требования карантина растений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Нарушения выявлялись с 2023 по 2025 годы. По данным управления, компания систематически вывозила зерновую продукцию из карантинной фитосанитарной зоны без оформления карантинных сертификатов. В результате партии зерна не проходили обязательные лабораторные исследования на соответствие карантинным требованиям. Только в 2025 году предприятие вывезло более 9,6 тыс. т зерновой продукции, при этом заявлений на выдачу карантинных сертификатов не подавало.

В сообщении отмечается, что Россельхознадзор направлял предостережения, однако предприятие продолжало уклоняться от оформления сертификатов. После безрезультатных профилактических мер ведомство подало в суд исковое заявление.

Суд запретил предприятию вывозить подкарантинную продукцию без оформления карантинного сертификата на период действия карантинного фитосанитарного режима.

Константин Соловьев