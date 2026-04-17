Искусственный интеллект нанимает искусственный интеллект

В первом квартале 2026 года рынок труда Петербурга столкнулся с новой реальностью: резюме массово пишут нейросети, отклики на вакансии выросли втрое, а рекрутеры все чаще используют автоматизированные системы отбора. «Пластиковые» резюме, созданные искусственным интеллектом, сталкиваются с ИИ-скринингом со стороны работодателей. Человек все чаще оказывается лишним в начальной стадии найма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как рассказал Дмитрий Аржевский, директор по развитию HR-Tech hh.ru, если год назад на одну вакансию «белого воротничка» приходилось около 100 откликов, то сейчас — около 300. При этом количество действительно ценных соискателей не увеличилось. «Рекрутер раньше из 100 откликов набирал 20 кандидатов, делал три предложения и нанимал двоих-троих. Сейчас он получает 300 откликов, а результат тот же»,— объясняет господин Аржевский.

Одна из главных причин — массовое использование нейросетей для составления резюме. «Появились так называемые "пластиковые" резюме,— говорит Дмитрий Аржевский.— Если бы такое резюме сделали пять лет назад, человека бы взяли сразу же. Сейчас их повальное количество. Рекрутер тонет и в количестве, и в этом пластиковом мусоре».

В ответ работодатели внедряют автоматизированные системы отбора (ATS). «ИИ не заменяет рекрутера,— подчеркивает господин Аржевский,— он освобождает его время для работы с лучшими кандидатами». Таким образом, искусственный интеллект пишет резюме, а искусственный интеллект их отсеивает. Человек в этой дуэли пока проигрывает: 68% компаний при найме в первую очередь оценивают прикладные навыки, а 45% — адаптивность и обучаемость. «Пластиковое» резюме, не подкрепленное реальными компетенциями, отсеивается автоматически.

По данным hh.ru, 55% компаний уверены, что к 2028 году ИИ-навыки станут критическими для большинства профессий. В Петербурге каждый четвертый работодатель уже считает их обязательными. 60% компаний отмечают, что сотрудники с такими навыками быстрее справляются с рутиной.

Александра Хренкова