Зернистый путь

Для сельхозпроизводителей Прикамья 2025 год оказался успешным в финансовом плане. Крупные игроки рынка зафиксировали рост прибыли и выручки. Предприятия объясняют положительную динамику расширением сбыта продукции и увеличением производственных мощностей. Тем не менее, по словам экспертов, это не отражает реального состояния АПК региона. Согласно их прогнозам, в этом году будет наблюдаться снижение объемов растениеводческой продукции и посевных площадей. Производители молочной продукции говорят, что этот год будет для отрасли непростым из-за снижения цен и спроса.



Предприятия Прикамья, занимающиеся сельским хозяйством, опубликовали финансовые результаты за 2025 год. Согласно данным Rusprofile, многие производители мяса и молока демонстрируют значительный рост прибыли и выручки. Так, крупнейшее мясное предприятие отрасли АО «Агро Альянс», выкупившее в 2024-м имущественный комплекс бывшего краевого Пермского свинокомплекса, впервые за последнее время зафиксировало чистую прибыль: 44,9 млн руб. против 41,7 млн убытка годом ранее. Выручка общества выросла на 40%, с 1,8 до 2,5 млрд руб. Второе предприятие свиноводческого холдинга — ООО «Мясокомбинат Майский» получило выручку 1,7 млрд руб., что выше показателя 2024 года на 49% (1,1 млрд руб.). Чистая прибыль увеличилась почти в три раза, с 4,6 до 11,6 млн руб.

Прибыль основного производителя молока — ООО «Русь» (бывший совхоз «Россия» в Пермском районе) — за год увеличилась в 12 раз и достигла 224,7 млн руб. (в 2024-м — 18,1 млн руб.). Выручка компании выросла на 25%, с 1,6 до 2 млрд руб. Генеральный директор общества Андрей Витюховский пояснил, что в прошлом году цена на молоко была «достаточно комфортной», что положительно повлияло на финансовые показатели. «В этом году цена на продукт упала уже примерно на 30%, что связано со значительным снижением спроса: люди стали меньше покупать. Так что этот год будет непростой». Руководитель СПЖПСК «Суксунское молоко» Сергей Пестриков отмечает, что на снижение закупочных цен повлиял еще и запрет на вывоз сырого молока в другие регионы из-за неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации. В итоге местные производители не смогли поставлять соседям продукцию по наиболее выгодным ценам. Впрочем, сейчас эти ограничения постепенно снимаются. «При рентабельности этого бизнеса 20–25% ситуация складывается сложная»,— говорит эксперт.

Кунгурское ООО «Агрофирма „Труд“» (один из крупнейших сельхозпроизводителей в Прикамье) отчиталось о выручке 1,4 млрд руб., что выше показателя предыдущего года на 36%. Чистая прибыль общества увеличилась на 34% и достигла 63 млн руб. Как пояснил «Ъ-Прикамье» гендиректор компании Владимир Юшков, положительные показатели прошлого года — это результат комплексной работы по расширению рынка сбыта, инвестиций в производство и повышения качества продукции. По его словам, агрофирма расширила реализацию продукта — число фирменных магазинов увеличилось до 12 точек. Кроме этого, ООО увеличило производство рапса в два раза. «Задача на этот год — сохранить положительную динамику»,— подчеркнул гос­подин Юшков.

Для овощеводов и хозяйств, ориентированных на выращивание зерновых, 2025 год оказался неодно­значным. Положительные результаты демонстрировали в основном крупнейшие игроки местного рынка. Так, ООО «Овен» (производитель картофеля) показало выручку 389 млн руб. Это на 39% выше показателя 2024 года. Чистая прибыль общества увеличилась более чем в пять раз, до 197,5 млн руб. Крупнейший в регионе тепличный комплекс «Пермский» нарастил выручку на 16,5% (3,459 млрд руб.), однако снизил чистую прибыль на 15,8%, с 870,4 до 732,8 млн руб.

Кооператив «Колос», занимающийся производством овощей, закончил прошлый год с убытком 8,8 млн руб. Годом ранее была зафиксирована прибыль 1,9 млн руб. При этом выручка кооператива выросла на 12%, до 233 млн руб.

Краснокамское хозяйство ООО «Труженик» тоже продемонстрировало убыток в 16,6 млн руб. против чистой прибыли 1,6 млн руб. годом ранее. Выручка общества снизилась на 82%, до 3,4 млн руб.

В целом с января по декабрь 2025 года агрохозяйства всех категорий произвели продукции на сумму 77,9 млрд руб. Прирост по сравнению с аналогичным периодом 2024 года составил 4,4%. Валовой сбор картофеля увеличился на 9,4%, до 235,1 тыс. тонн, овощей — на 0,5%, до 112,1 тыс. тонн. Валовой сбор зерна (в весе после доработки), напротив, уменьшился на 3,2% и составил 341 тыс. тонн.

Директор Пермского научно-исследовательского института сельского хозяйства Иван Огородов говорит, что обнародованные финансовые результаты компаний не отражают реальной картины текущего состояния АПК в регионе. По его словам, себестоимость продукции формируется из цен на ресурсы, включая удобрения и ГСМ. Поэтому, если считать финансовый поток в текущих затратах и ценах, в том числе стоимость всех ресурсов, техники, ставки рефинансирования, то он будет отрицательным. «Учетная цифра прошлого года не говорит о действительном финансовом состоянии предприятия. Многие участники рынка сейчас находятся в серьезном дефиците операционных средств, который, по нашим прогнозам, сохранится и в этом году. Среди причин — снижение закупочных цен на ряд позиций, например на молоко и зерно. Кроме этого, некоторые агропредприятия до сих пор не приобрели удобрения. Это приведет к снижению объема собираемой растениеводческой продукции. Также прогнозируем реальное сокращение посевных площадей, несмотря на благоприятные метеоусловия»,— отметил эксперт.

Анастасия Леонтьева