В Дагестане директора «Карводоканала» арестовали по делу о загрязнении воды

Советский районный суд Махачкалы избрал директору МУП «Карводоканала» меру пресечения в виде домашнего ареста. Руководитель предприятия обвиняется по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, с 30 марта по 2 апреля 2026 года обвиняемый не принял необходимых мер для устранения нарушений санитарных норм. В результате жителям села Карабудахкент поставлялась загрязненная вода, что привело к массовому заболеванию острой кишечной инфекцией. В местную больницу госпитализировали 51 человека, из них 41 ребенок.

Государственный обвинитель учел признание вины подсудимым, степень тяжести преступления, наличие у него малолетних детей и другие обстоятельства. Прокурор высказался за меру пресечения, не связанную с заключением под стражу. Суд принял во внимание смягчающие обстоятельства: характеристики обвиняемого, характер преступления и семейное положение. Директору назначили домашний арест на 1 месяц 22 суток — до 4 июня 2026 года включительно.

Постановление суда может быть обжаловано.

Константин Соловьев