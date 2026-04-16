Стал известен соперник «Локомотива» по полуфиналу Кубка Гагарина

Ярославский ХК «Локомотив» в полуфинале плей-офф КХЛ будет играть с «Авангардом». Омская команда вышла в полуфинал после четвертой победы над ЦСКА в четвертьфинальной серии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Авангард» Фото: Пресс-служба ХК «Авангард»

В прошедшем регулярном чемпионате «Локомотив» и «Авангард» встречались дважды: 3 октября и 20 декабря 2025 года. Обе встречи завершились в пользу омской команды — 4:1 и 3:0. Также команды встречались в прошлом году в плей-офф, но в четвертьфинале. Соперникам потребовалось семь матчей, чтобы выявить победителя, которым стал «Локомотив», взявший впоследствии Кубок.

Полуфинальная серия «Локомотив» — «Авангард» начнется 24 апреля в Ярославле.

Алла Чижова