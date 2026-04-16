Крымчанин получил 14 лет за помощь СБУ в запуске безэкиипажных катеров и БПЛА

Жителя Крыма, помогавшего украинским спецслужбам атаковать территорию России с помощью безэкипажного катера и БПЛА, приговорили к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы еще на год по делу о государственной измене. Об этом «Ъ» сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

По данным надзорного ведомства, 38-летний житель Керчи (его имя не разглашают) посещал Киев в 2023 году и был там завербован Службой безопасности Украины. Куратор поручил ему разместить в прибрежной зоне под Геленджиком ранее полученное из тайника оборудование, необходимое для швартовки безэкипажного катера. Он сфотографировал для СБУ береговую полосу в поселке Кабардинка, затем разместил в лесу оборудование для швартовки безэкипажного катера. После прибытия БЭКа крымчанин должен был собрать имеющиеся на нем беспилотные летательные аппараты и подключить их к средствам связи для их дистанционного запуска и управления.

Мужчину задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Катер, следовавший из Одессы в сторону Геленджика, был обнаружен и уничтожен российскими военными.

Автомобиль, который осужденный использовал для совершения преступления, мобильные телефоны, а также $5 тыс., полученные от куратора, были конфискованы в доход государства.

Александр Дремлюгин, Симферополь