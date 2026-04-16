Михаил Сердюк покинул пост главы югорского отделения «Справедливой России»

Депутат думы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Михаил Сердюк спустя 21 год с момента назначения председателем совета окружного отделения «Справедливой России» оставил руководящий пост. Как сообщили в пресс-службе объединения, новым лидером югорских справороссов утвердили депутата Госдумы Александра Ремезкова.

В разговоре с «Ъ-Урал» господин Сердюк отметил, что решение о смене председателя совета связано с достижением им «предельного срока нахождения на должности руководителя». «Логично это сделать в предверии избирательной кампании. Нормы Устава партии едины для всех. Александр Александрович Ремезков справится»,— заверил он.

Михаил Сердюк добавил, что после отставки был назначен советником председателя «Справедливой России», руководителя партийной фракции в Госдуме Сергея Миронова. «На этой должности продолжу приносить пользу людям и "Справедливой России"»,— подчеркнул депутат.

Михаилу Сердюку 49 лет, является уроженцем Сургута (ХМАО). Впервые избрался в окружную думу в 2011 году, в декабре того же года получил мандат депутата Госдумы, с 2016 года представляет интересы «Справедливой России» в представительном органе Югры. Господин Сердюк является владельцем строительной компании «ДСК-1». По данным сервиса kartoteka.ru, в 2024 году компания отчиталась о выручке в 286,3 млн руб. и о балансе в 35,5 млрд руб. Убыток в том же году составил 1,2 млрд руб.

Александру Ремезкову 62 года, он родился в Ургенче (Узбекистан). Трудовой путь начал в 1984 году в тресте «Краснодаргражданстрой»: был мастером, прорабом и главным инженером. С 1990 года занимался малым предпринимательством, в 1994-м получил должность финансового директора производственного объединения «Эксим» в Краснодаре, в 1998-м избрался депутатом заксобрания Краснодарского края и возглавил комитет по финансам. В 2001-2008 годах года работал в администрации региона: был заместителем главы, первым заместителем главы. В 2005-м избрался заместителем секретаря краснодарского реготделения «Единой России».

В 2008 году возглавил краснодарское реготделение Российского союза промышленников и предпринимателей, совет директоров банка «Крайинвестбанк» и «Черноморской финансовой компании». В 2011 году избрался депутатом Госдумы от «Единой России», в 2016 и 2021 годах был переизбран в нижнюю палату российского парламента от «Справедливой России».

Василий Алексеев