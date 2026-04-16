Плановая ИИ-кономика

Ежегодно из бюджета Татарстана будет выделяться 1 млрд рублей в рамках реализации программы развития ИИ, разработанной Минцифры республики на период 2026–2030 годов. Проект включает четыре блока: инфраструктуру, подготовку кадров, отраслевые проекты и науку. Так, закупаемые для госнужд серверы планируется частично сдавать в аренду малому и среднему бизнесу, для школьников откроются ИИ-кружки, студентам предложат гранты на обучение работе с нейросетями в лучших зарубежных университетах, для учителей должна появиться модель ИИ-помощников. К 2030 году республика планирует вернуть в бюджет 1,5–2 млрд руб. от реализации программы.

Татарстан вложит 5 млрд рублей в программу внедрения ИИ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Татарстан вложит 5 млрд рублей в программу внедрения ИИ

Республика Татарстан утвердила и приняла программу развития искусственного интеллекта, сообщил журналистам глава Минцифры республики Илья Начвин. По его словам, программа предусматривает ежегодное финансирование в размере 1 млрд руб. из бюджета республики, за пять лет объем вложений составит 5 млрд руб. Программа состоит из четырех блоков — инфраструктура, кадры, проекты и наука.

Инфраструктура

Сейчас в государственном центре обработки данных (ЦОД) казанского IT-парка работает только один сервер для задач искусственного интеллекта. С 2026 по 2030 год республика будет ежегодно закупать пять серверов. Часть мощностей планируется сдавать в аренду бизнесу, причем необязательно местному. Отвечая на вопрос «Ъ Волга-Урал», господин Начвин отметил, что около 30 компаний уже проявили интерес к аренде серверных мощностей.

Также на базе этой инфраструктуры планируется запуск дообучения больших языковых моделей под задачи республики. В качестве основы будут использоваться открытые отечественные модели — GigaChat и YandexGPT. Обученные на отраслевых данных модели смогут анализировать техническую документацию, прогнозировать неисправности оборудования и предлагать оптимальные решения.

Подготовка кадров

С нового учебного года в 100 школах с инженерной направленностью появятся ИИ-кружки, программа охватит более 3,5 тыс. детей. В 5–6-х классах школьники будут учиться работать с нейросетями: создавать тексты, изображения и презентации. В седьмом классе перейдут к созданию ИИ-агентов на визуальном конструкторе n8n. По словам министра, в августе пройдет повышение квалификации 623 учителей информатики, из них 239 лучших будут вести ИИ-кружки. Кроме того, во всех 35 колледжах с ИТ-направлением запустят курсы по ИИ, планируется, что ежегодно их будут заканчивать 1,5 тыс. учащихся. Студенты будут решать реальные задачи и кейсы от компаний Татарстана.

Отдельно запускается грантовая программа «Алгарыш-ИИ» для обучения лучших студентов в зарубежных университетах. Грант покроет обучение, проживание, питание, страховку, перелеты и стипендию. Грантополучатели будут обязаны получить диплом, трудоустроиться в Татарстане и отработать не менее трех лет по профилю.

Отраслевые проекты

Согласно программе, ИИ-сервис «ГосПромпт», в котором сейчас работают более 4 тыс. пользователей, будет интегрирован в каждую отрасль экономики с учетом ее специфики. По словам господина Начвина, в госуслугах ИИ-агент будет проверять документы на ошибки и недостающие файлы еще до подачи заявления. В образовании ИИ станет помощником учителя: будет генерировать сценарии урока, тестовые задания, проверять работы. В здравоохранении ИИ-агент будет контролировать назначенные лекарства, исключать опасные сочетания, оптимизировать маршруты бригад скорой помощи, анализировать КТ, МРТ и рентгеновские снимки. Ежегодно для ведомств будут запускать по 10 ИИ-агентов. В этом году помощники появятся у Минюста, ЗАГС и Госжилинспекции.

Наука

В планах у Минцифры создать ИИ-лаборатории совместно с Академией наук Татарстана, где команды ученых, инженеров и студентов будут решать конкретные задачи для экономики. В этом году будет основано две лаборатории с участием индустриальных партнеров.

Экономическая модель программы предполагает возврат части вложенных средств. К 2030 году планируется вернуть в бюджет республики 1,5–2 млрд руб. из вложенных 5 млрд руб. за счет аренды серверов бизнесу, разработки ИИ-агентов для компаний и удержания подготовленных кадров в регионе, сообщил министр, отвечая на вопрос «Ъ Волга-Урал».

10 апреля на совещании по вопросам развития ИИ президент РФ Владимир Путин заявил, что к 2030 году ИИ-продукты должны использоваться во всех областях, включая экономику и образование. Для этого правительству поручено вместе с регионами сформировать национальный план внедрения ИИ.

Анар Зейналов