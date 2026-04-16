ЕСПЧ обязал Азербайджан предоставить приговоры заключенным армянам до 31 августа

Европейский суд по правам человека обязал Азербайджан до 31 августа предоставить копии приговоров армянским заключенным в Баку. Суд также обязал азербайджанское правительство продолжать предоставлять информацию об условиях содержания заключенных.

Между тем Азербайджан неоднократно просил ЕСПЧ отменить решение суда, согласно которому правительство обязано предоставлять медицинские записи и другие документы, касающиеся проведенных медицинских осмотров и лечения.

По официальным данным, в Азербайджане удерживаются 23 армянских гражданина, часть из которых были взяты в плен во время боевых действий в Нагорном Карабахе. Среди них – бывший госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, приговоренный к 20 годам лишения свободы.

В прошлом году премьер Армении Никол Пашинян заявил, что у властей есть информация о применении «запрещенных средств» и пыток к армянам, которые обвиняются в уголовных преступлениях в Баку.

Лусине Баласян

