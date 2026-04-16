Суд заставил «Волжанку» прекратить нарушения в продажах продукции

Вступило в силу решение Железнодорожного районного суда Ульяновска, удовлетворившего иск регионального управления Роспотребнадзора к ульяновской Торговой фирме «Волжанка» (ООО ТФ «Волжанка») и обязавшего ответчика прекратить нарушения. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по Ульяновской области (УРПН).

Как отмечается в материалах суда, УРПН заявило в иске, что при проведении управлением контрольных мероприятий было выявлено: в июле 2025 года компания совершила 202 отклонения от правил маркировки и продажи минеральной воды «Волжанка» (выполнила повторные продажи упакованной минеральной воды, выведенной из оборота без ее возврата в оборот). В августе 2025 года было выявлено еще 172 отклонения.

В августе 2025 года УРПН направлял «Волжанке» предписание об устранении нарушений, затем, в сентябре, — предупреждение о недопустимости нарушений обязательных требований. Однако, как отмечалось в иске, нарушения продолжались, в связи с чем УРПН обратилось в суд в интересах неопределенного круга потребителей с требованием обязать ООО «ТФ “Волжанка”» прекратить нарушение обязательных требований к маркировке товаров системы мониторинга «Честный знак», «а именно — не допускать повторную продажу маркированных упакованной воды ранее выведенной из оборота без ее возврата в оборот».

Представитель «Волжанки» в письменных пояснениях заявлял, что «нарушения не являются массовыми и не являются следствием умысла».

Суд согласился с доводами УРПН и обязал «Волжанку» прекратить нарушения и в десятидневный срок с момента вступления решения суда в законную силу довести информацию о решении суда до сведения неопределенного круга потребителей через СМИ.

ООО «ТФ “Волжанка”» принадлежит (100%) Михаилу Горшкову, являющемуся владельцем ООО «Ундоровский завод минеральной воды “Волжанка”».

Сергей Титов, Ульяновск