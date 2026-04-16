На продажу выставлен завод Koblik group в Оренбурге за 3,5 млрд рублей

Холдинг Koblik Group выставил на продажу производственно-складской комплекс в Оренбурге. Объявление о продаже комплекса площадью 33 тыс. кв. м. за 3,5 млрд руб. размещено на «Авито».

Расположен комплекс в Оренбурге на 1-м пр. Донгузском, 78. В объявлении говорится, что производственно-складские помещения составляют 30 тыс. кв. м, административные 3 тыс. кв. м. Площадь земельного участка составляет 11,92 га.

Согласно объявлению, также продаются «сборка прицепной сельскохозяйственной техники с элементами краски, резки, гибки и сварки», пять сборочных линий, цех площадью 3 тыс.кв. м рабочих участков (сварка), цех площадью 3 тыс. кв. м для покраски (пять цветов), установленное швейцарское оборудование Вystrоniс (резка и гибка стали).

Холдинг Koblik group приобрела сборочное предприятие John Deere в Оренбурге в 2023 году, после того, как завод остановился из-за прекращения деятельности американской компании в России. Новый владелец планировал развернуть на заводе сборочное производство крупногабаритной сельскохозяйственной техники, которая выпускалась на площадках в Минске и Смоленске, так как доставлять технику сибирским аграриям из европейской части страны было слишком дорого.

Koblik group является российским производителем элеваторного оборудования и сельхозтехники, одним из основных активов которого является завод «Воронежсельмаш».

Руфия Кутляева