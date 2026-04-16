За год в Нижегородской области закрыли 81 точку по нелегальной продаже алкоголя

В Нижегородской области с начала 2026 года по итогам проверок, проведенных региональным минпромом, закрылись семь торговых точек, нелегально торговавших алкоголем. Еще одна организация сменила профиль деятельности. Об этом рассказал глава минпрома Максим Черкасов.

По его словам, на месте бара, который более двух лет работал в Автозаводском районе Нижнего Новгорода, в ближайшее время откроется цветочный магазин.

В 2025 году по итогам с рынка ушли более 80 точек по продаже нелегального алкоголя. Из них 18 закрылись, 17 сменили профиль деятельности, шесть — оформили лицензии. Остальные просто прекратили незаконную торговлю алкогольными напитками.

По словам Максима Черкасова, внеплановые проверки торговых предприятий проходят на основании обращений жителей и анализа системы межведомственного управления в сфере контроля и лицензирования.

«Когда система в 2019 году только запускалась, в ней насчитывалось около 480 проблемных точек. Все они были проверены, с предпринимателями проведена профилактическая работа. Сегодня практически все такие объекты закрыты. Появляются новые случаи, но благодаря оперативному межведомственному взаимодействию они быстро пресекаются»,— отметил министр.