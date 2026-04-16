В Петербурге мальчик выпал из окна четвертого этажа и попал в реанимацию

В Санкт-Петербург ребенок 2023 года рождения выпал из окна четвертого этажа в доме на улице Ключевой. Он остался жив, его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Мальчик находится в реанимации, сообщили в городской прокуратуре.

По предварительным данным, семья ребенка не состоит на учете как неблагополучная. Перед падением мальчик находился с бабушкой.

В 2026 году в Петербурге произошло два случая выпадения детей из окон жилых домов. 22 февраля семилетний мальчик упал из окна седьмого этажа дома в Петроградском районе. Его спас дворник Хайрулло Ибадуллаев, подхвативший ребенка на лету и прижавший к себе. А 25 февраля мальчик полутора лет выпал из окна 10-этажного дома. Ребенка тогда поймали прохожие, успевшие растянуть куртку. Граждане отнесли мальчика в офис врачей общей практики неподалеку. Оттуда его забрали медики скорой помощи.

Матвей Николаев