Суд вынес приговор посреднице во взятках в ростовском госпитале

Сальский районный суд вынес приговор женщине, подозреваемой в 19 эпизодах посредничества во взяточничестве (ч.1 ст.291.1 УК РФ) и 29 случаях мошенничества с причинением значительного ущерба гражданам (ч.2 ст.159 УК РФ) и одном — хищении путем обмана в крупном размере (ч.3 ст.159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что обвиняемая действовала по двум схемам: в части случаев она выступала посредником, передавая от военнослужащих деньги должностным лицам госпиталя за организацию лечения. В других ситуациях женщина предлагала военным решить вопрос госпитализации за вознаграждение, якобы предназначенное сотрудникам медучреждения. Пострадавшие полагали, что осужденная является уполномоченным лицом, и передавали ей деньги за содействие в госпитализации. Однако после получения средств женщина не предпринимала действий по передаче взяток должностным лицам госпиталя, а распоряжалась деньгами по собственному усмотрению.

Фигурантка полностью признала вину, но отказалась давать показания. По совокупности преступлений суд назначил ей наказание в виде четырех лет колонии общего режима и штраф 400 тыс. руб.

