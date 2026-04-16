Цены на корюшку в Петербурге выросли минимум на 30% в 2026 году

Сезон корюшки в Санкт-Петербурге начался с роста розничных цен на 30–40%. Причина — низкие уловы в Ладоге и Невской губе, вызванные восточными ветрами и холодной водой в Финском заливе, пишет «Фонтанка».

Средняя цена рыбы составляет минимум 1000 рублей за килограмм

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Средняя цена рыбы составляет минимум 1000 рублей за килограмм

Специализированные ярмарки, призванные обеспечить горожан рыбой по 400 рублей за килограмм, открылись накануне, однако реальные цены оказались заметно выше. На проспекте Просвещения мелкая корюшка продается по 300 рублей, средняя — по 700–800 рублей, крупная — по 1 100 рублей. На Дачном проспекте ценники еще выше: до 1 620 рублей за крупную рыбу.

Заместитель председателя рыболовецкого колхоза «Лигово» Дмитрий Бондарюк объясняет ситуацию погодными факторами. Из-за дефицита предложения многие точки продаж пока не открылись, а работающие вынуждены держать цены на 30–40% выше прошлогоднего уровня, подчеркнул господин Бондарюк в разговоре с «Фонтанкой».

