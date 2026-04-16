«Психея», спектакль на лакском языке и трагикомедия «Ножницы»

В эти выходные жители и гости Северного Кавказа смогут посетить концерт рок-группы «Психея» и спектакль «Ножницы», посмотреть киноновинки и футбольный матч. Подробнее — в афише «Ъ-Кавказ».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ Фото: Алексей Куденко, Коммерсантъ

Где послушать музыку

17 апреля в 19:00 в Нальчике в Доме молодежи пройдет концерт Аслана Тхакумачева — известного представителя адыгской музыкальной культуры. На концерте прозвучат как хиты музыканта, так и новые композиции.

Стоимость билетов — от 1200 руб. (0+)

18 апреля в 16:00 и в 19:00 в Махачкале в Доме дружбы состоится концерт «Lumisfera. Великие хиты и 3000 свечей». В программе — мелодии Людовико Эйнауди и Яна Тирсена, эпичные симфонические сочетания Ханса Циммера и Антонио Вивальди, хиты из кино и мировой классики в авторских аранжировках.

Стоимость билетов — от 1300 руб. (6+)

В воскресенье, 19 апреля в 19:30 в Ставрополе в «Концерт Холле» выступит рок-группа «Психея». Тур посвящен 30-летию группы, на концертах звучат хиты, новые песни и импровизации от музыкантов.

Стоимость билетов — от 2900 руб. (18+)

Вверх

Какие спектакли посетить

17 апреля в 18:30 в Лакском театре им. Эффенди Капиева в Махачкале покажут спектакль «Машади Ибад» на лакском языке. Это комедия с восточной классической музыкой и танцами о купце Мешади Ибадом, пожелавшем купить любовь молодой красавицы.

Стоимость билетов – 400 руб. (12+)

19 апреля в 17:00 в Русском драматическом театре им. Горького в Махачкале покажут трагикомедию «Ножницы». «В спектакле произошло убийство. Все подозреваемые в нем — на сцене. Задача зрителей — узнать мотивы, которые есть у каждого из героев, и вычислить настоящего убийцу. Вариантов развития сюжета — множество. Ясно только одно — преступник не избежит наказания»,— сказано в описании постановки.

Стоимость билетов – 500 руб. (16+)

Вверх

Что смотреть в кино

В кинотеатрах Северного Кавказа в пятницу и в выходные можно посмотреть премьеру этой недели – боевик «Нормал» режиссера Бена Уитли. В фильме снялись Боб Оденкерк, Лина Хиди, Генри Уинклер.

Главный герой Улисс приезжает в городок Нормал, чтобы временно занять должность шерифа. Город кажется безопасным, но после ограбления банка Улисс обнаруживает преступный заговор, в который вовлечен целый город.

Стоимость билетов — от 350 руб. (18+)

Еще одна премьера этой недели – психологический триллер «Гуру» французского режиссера Яна Гозлана. Главный герой является популярным коучем по личностному росту. Матт предлагает своим последователям катарсис, который одновременно будоражит массы и вызывает беспокойство у властей. Оказавшись в центре критики, он не останавливается, а продолжает двигаться вперед, оказываясь на грани между безумием и славой.

Стоимость билетов — от 300 руб. (18+)

В ставропольском кинотеатре «Салют Центр» в пятницу и в выходные покажут южнокорейский драматический детектив «Олдбой». Премьера фильм Пака Чхан-ука состоялась в 2003 году и со временем стала культовой. Картина удостоена Гран-при Каннского кинофестиваля 2004 года.

Стоимость билетов — от 430 руб. (18+)

Вверх

Чем еще можно заняться

В картинной галерее Черкесска до 26 апреля можно посетить выставку итоговых работ курса «Создание комикса с нуля!». На протяжении образовательной программы начинающие художники изучали основы создания сюжета и персонажей, знакомились с базовыми принципами режиссуры и цифрового рисунка, а затем воплотили полученные знания в собственных авторских комиксах. На выставке зрители смогут увидеть не только готовые работы, но и эскизы, наброски, этапы поиска и разработки идей.

Стоимость билетов — от 80 руб. (0+)

19 апреля в 14:30 на «Анжи Арене» в Каспийске состоится встреча махачкалинского футбольного клуба «Динамо» и питерского «Зенита». Матч пройдет в рамках очередного тура Российской премьер-лиги. Сейчас «Динамо Махачкала» находится на 11 месте турнирной таблицы, «Зенит» — на втором.

Стоимость билетов — от 150 руб. (0+)

Вверх