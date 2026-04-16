Военный комитет ОДКБ обсудил укрепление совместного военного потенциала

Делегаты Военного комитета ОДКБ под председательством начальника Генштаба вооруженных сил России Валерия Герасимова обсудили наращивание военного потенциала организации и ситуацию с безопасностью в регионе. Об этом сообщается в пресс-релизе российского Минобороны.

Как отмечается в публикации, стороны договорились укреплять средства ПВО коллективных авиационных сил. Члены комитета также обсудили совместную оперативную и боевую подготовку военных кадров ОДКБ «с учетом особенностей современных вооруженных конфликтов». В частности, в следующем году в России, Белоруссии и Казахстане пройдут совместные военные учения.

Кроме того, комитет согласовал подходы к укреплению системы управления Коллективными силами ОДКБ и рассмотрел опыт вооруженных сил Казахстана по участию в миротворческой миссии ООН, рассказал Валерий Герасимов.

2 апреля 2026 года глава Минобороны России Андрей Белоусов провел в Москве заседание Совета министров обороны стран СНГ. Стороны договорились совершенствовать взаимодействие войск в совместных системах обороны, включая объединенные системы ПВО, радиационной, химической и биологической защиты.