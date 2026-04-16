Ярославский СК начал проверку из-за гибели женщины в пожаре

СУ СК России по Ярославской области организовало доследственную проверку по факту гибели 73-летней местной жительницы в пожаре на улице Заливной в Ярославле. Об этом сообщили в ведомстве.

Частный жилой дом загорелся 15 апреля в 19:54. Пожар ликвидировали 33 человека личного состава и 8 единиц техники МЧС России. Ликвидация была объявлена в 23:03.

Огонь уничтожил половину кровли здания, имущество в одной из четырех квартир, а также повредил другую часть крыши и закоптил стены и потолок в других жилых помещениях. В пожаре погибла 73-летняя женщина. Как сообщили в областном СУ СК, пожар мог возникнуть из-за неисправности теплооборудования.

«Следователями осуществляются проверочные мероприятия, назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение»,— сообщили в ведомстве.

Алла Чижова