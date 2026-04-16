Суд приговорил двух саратовчанок к 9 годам колонии за попытку утопить девушку в озере

Двух саратовчанок приговорили к 9 годам колонии общего режима и году ограничения свободы по делу о покушении на убийство с особой жестокостью (ч. 3 ст. 30, п. «б», «д», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Вердикт вынесен судом с участием присяжных, сообщили в региональном СУ СКР.

По данным суда, в сентябре 2024 года девушка рассказала полицейским о местонахождении человека, находившегося в розыске. Его задержали. После этого трое друзей задержанного — две женщины и мужчина — избили потерпевшую и посадили в погреб в гараже на территории одного из частных домовладений в Энгельсе.

Спустя время фигуранты решили ее убить. Девушку связали и вывезли на озеро Став, где сбросили с моста в воду. После этого потерпевшую снова отвезли в погреб, откуда ее высвободил знакомый.

Материалы уголовного дела в отношении третьего фигуранта — 28-летнего мужчины — выделены в отдельное производство.

Марина Окорокова